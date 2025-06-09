Александр Овечкин сыграет в матче между российскими звездами НХЛ и КХЛ.

Игра пройдет 13 июля 2025 года.

Впервые подобный матч состоялся летом прошлого года на «ЦСКА Арене» и закончился со счетом 8:8. Капитан «Вашингтона » также принял в нем участие.

«Александр Овечкин с вероятностью 897% сыграет на «Матче года», – об этом говорится в сообщении пресс-службы мероприятия.