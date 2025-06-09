Овечкин сыграет в матче между российскими звездами НХЛ и КХЛ
Александр Овечкин сыграет в матче между российскими звездами НХЛ и КХЛ.
Игра пройдет 13 июля 2025 года.
Впервые подобный матч состоялся летом прошлого года на «ЦСКА Арене» и закончился со счетом 8:8. Капитан «Вашингтона» также принял в нем участие.
«Александр Овечкин с вероятностью 897% сыграет на «Матче года», – об этом говорится в сообщении пресс-службы мероприятия.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Матч года»
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