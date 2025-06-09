Рирден может возглавить «Локомотив». Экс-тренер «Вашингтона» ведет переговоры с клубом (Metaratings)
«Локомотив» может назначить Тодда Рирдена на пост главного тренера.
Американский специалист является одним из претендентов на должность главного тренера команды, об этом сообщает Metaratings.
Стороны ведут переговоры.
По ходу прошлого сезона с Тоддом Рирденом пытался договориться «Авангард», но в итоге команду возглавил Ги Буше.
Рирден работал главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. После этого он входил в тренерский штаб «Питтсбурга», откуда его уволили в 2024 году.
Ранее стало известно, что действующий главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин близок к назначению на аналогичный пост в ЦСКА.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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