ЦСКА объявил об уходе Николича. Клуб выиграл Кубок России при сербе

Марко Николич покидает ЦСКА.

Московский клуб сообщил, что главный тренер принял решение покинуть свою должность. В ближайшее время его контракт будет выкуплен.

Также тренерский штаб покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

Николич возглавил армейцев в июне 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ и выиграла Фонбет Кубок России.