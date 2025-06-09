ЦСКА объявил об уходе Николича. Клуб выиграл Кубок России при сербе
Марко Николич покидает ЦСКА.
Московский клуб сообщил, что главный тренер принял решение покинуть свою должность. В ближайшее время его контракт будет выкуплен.
Также тренерский штаб покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.
Николич возглавил армейцев в июне 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ и выиграла Фонбет Кубок России.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14279 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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