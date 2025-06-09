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Глава строительной фирмы получил 6 лет колонии за мошенничество с капремонтом к Универсиаде-2019 в Красноярске

Глава строительной фирмы получил срок за хищения на капремонте к Универсиаде.

В 2018 году во время подготовки Красноярска к зимней Универсиаде-2019 облагораживались городские улицы и фасады зданий. Капитальный ремонт 29 многоэтажных жилых домов в центре города осуществляла компания «Экспострой», выступающая исполнителем муниципальных контрактов регионального фонда капремонта.

«Шесть лет исправительной колонии общего режима получил владелец «Экспостроя» за хищение 46 млн рублей. Суд признал экс-директора виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и легализации преступных доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Однако руководство организации экономило на профессиональных кадрах и качественных материалах, игнорировало технологии укладки штукатурки и температурные условия. Толщина слоя была сокращена, старое покрытие не удалялось перед новой отделкой, антивандальные материалы также отсутствовали.

Как следствие, спустя короткое время фасадные покрытия начали трескаться, цели контракта оказались невыполненными. Неправомерные решения руководителя фирмы привели к убыткам муниципалитета в размере 46 млн рублей, из которых 15 млн рублей были выведены и незаконно обналичены», – говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

Подсудимый вину не признал.

Зимняя Универсиада проходила в Красноярске в 2019 году.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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