«Флорида» разгромила «Эдмонтон» (6:1) и повела 2-1 в финальной серии Кубка Стэнли

«Флорида» вышла вперед в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

Команда тренера Пола Мориса обыграла «Ойлерс» (5:1) в третьем матче финала Кубка Стэнли.

Таким образом, «Пантерс» одержали вторую победу подряд по ходу серии и повели в ней 2-1.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков соперника.

Четвертый матч серии пройдет 13 июня на домашней площадке «Флориды».