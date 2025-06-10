«Флорида» разгромила «Эдмонтон» (6:1) и повела 2-1 в финальной серии Кубка Стэнли
«Флорида» вышла вперед в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».
Команда тренера Пола Мориса обыграла «Ойлерс» (5:1) в третьем матче финала Кубка Стэнли.
Таким образом, «Пантерс» одержали вторую победу подряд по ходу серии и повели в ней 2-1.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков соперника.
Четвертый матч серии пройдет 13 июня на домашней площадке «Флориды».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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