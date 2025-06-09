Гельмут Марко: «Пиастри пока не на уровне Ферстаппена»

Марко сравнил Пиастри и Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко похвалил пилота «Макларена » Оскара Пиастри , отметив, что австралиец выступает хуже лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена .

«Пиастри очень быстро учится. Кроме того, он хладнокровный аналитик по своей природе. Его практически ничего не выводит из равновесия. Он становится все сильнее и сильнее. [Но] он пока не на уровне Макса.

В Монте-Карло Ландо [Норрис] снова был явно быстрее. У [Пиастри] по-прежнему случаются определенные взлеты и падения», – заявил Гельмут в эфире ServusTV.

Экс-пилот «Ф-1» Кристиан Клин: «Пиастри демонстрирует потрясающее хладнокровие. Норрис под его давлением постепенно рассыпается»

Летний рейтинг силы команд «Ф-1»: «Феррари» вторая в чемпионате, но под ударом середняков на треке