Гельмут Марко: «Пиастри пока не на уровне Ферстаппена»
Марко сравнил Пиастри и Ферстаппена.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко похвалил пилота «Макларена» Оскара Пиастри, отметив, что австралиец выступает хуже лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Пиастри очень быстро учится. Кроме того, он хладнокровный аналитик по своей природе. Его практически ничего не выводит из равновесия. Он становится все сильнее и сильнее. [Но] он пока не на уровне Макса.
В Монте-Карло Ландо [Норрис] снова был явно быстрее. У [Пиастри] по-прежнему случаются определенные взлеты и падения», – заявил Гельмут в эфире ServusTV.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
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