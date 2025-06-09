Ежов, Цыпченко, Якуба, Гапонов и Овсянников ушли из «Крыльев»

Роман Ежов и Дмитрий Цыпченко покидают «Крылья Советов».

Самарский клуб также попрощался еще с тремя игроками.

«Богдан Овсянников , вратарь – 40 игр; Илья Гапонов , защитник – 57 игр, 3 гола; Роман Ежов , полузащитник – 141 игра, 13 голов.

Денис Якуба , полузащитник – 77 игр, 2 гола; Дмитрий Цыпченко , нападающий – 105 игр, 17 голов.

Футбольный клуб «Крылья Советов » благодарит спортсменов за работу и профессионализм. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы самарцев.

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