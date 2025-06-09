Ежов, Цыпченко, Якуба, Гапонов и Овсянников ушли из «Крыльев»
Роман Ежов и Дмитрий Цыпченко покидают «Крылья Советов».
Самарский клуб также попрощался еще с тремя игроками.
«Богдан Овсянников, вратарь – 40 игр; Илья Гапонов, защитник – 57 игр, 3 гола; Роман Ежов, полузащитник – 141 игра, 13 голов.
Денис Якуба, полузащитник – 77 игр, 2 гола; Дмитрий Цыпченко, нападающий – 105 игр, 17 голов.
Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит спортсменов за работу и профессионализм. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы самарцев.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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