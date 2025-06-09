«Челси» купил защитника «Страсбура» Сарра за 20 млн евро. Контракт – на 8 лет

Мамаду Сарр стал игроком «Челси».

Лондонский клуб объявил о подписании защитника «Страсбура ». 19-летний футболист подписал контракт до 2033 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 Сарр провел 27 матчей. Его статистика – здесь .