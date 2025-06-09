«Челси» купил защитника «Страсбура» Сарра за 20 млн евро. Контракт – на 8 лет
Мамаду Сарр стал игроком «Челси».
Лондонский клуб объявил о подписании защитника «Страсбура». 19-летний футболист подписал контракт до 2033 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне Лиги 1 Сарр провел 27 матчей. Его статистика – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Челси»
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