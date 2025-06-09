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В российском гандболе будут штрафовать игроков и тренеров за нецензурную речь во время матчей

Федерация гандбола России (ФГР) будет наказывать игроков, тренеров и других официальных лиц за использование нецензурной лексики во время матчей.

Об этом заявил глава организации Сергей Шишкарев. Сегодня прошло заседание исполкома высшего совета ФГР, на котором были подведены итоги сезона.

«Не обошли стороной острую, больную тему – элементы неспортивного поведения, особенно в финальной части чемпионата страны. Сейчас не хочется никого наказывать и ругать, но мы подумаем, какие меры принять в ситуациях, когда со стороны игроков и тренеров звучат нецензурные выражения, идет давление на судей. Это попадает на телевизионные экраны, что не красит наш вид спорта.

Предусмотрели меры наказания, повторное нарушение, связанное с неспортивным поведением, будет караться штрафами и дисквалификацией, вплоть до конца сезона», – рассказал Шишкарев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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