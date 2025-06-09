В российском гандболе будут штрафовать игроков и тренеров за нецензурную речь во время матчей

Федерация гандбола России (ФГР ) будет наказывать игроков, тренеров и других официальных лиц за использование нецензурной лексики во время матчей.

Об этом заявил глава организации Сергей Шишкарев . Сегодня прошло заседание исполкома высшего совета ФГР, на котором были подведены итоги сезона.

«Не обошли стороной острую, больную тему – элементы неспортивного поведения, особенно в финальной части чемпионата страны. Сейчас не хочется никого наказывать и ругать, но мы подумаем, какие меры принять в ситуациях, когда со стороны игроков и тренеров звучат нецензурные выражения, идет давление на судей. Это попадает на телевизионные экраны, что не красит наш вид спорта.

Предусмотрели меры наказания, повторное нарушение, связанное с неспортивным поведением, будет караться штрафами и дисквалификацией, вплоть до конца сезона», – рассказал Шишкарев.