Киву возглавил «Интер». Контракт – до 2027 года
Кристиан Киву возглавил «Интер».
Миланский клуб объявил о назначении своего бывшего защитника на пост главного тренера. Стороны подписали контракт до 2027 года.
Румынский специалист сменил на этом посту Симоне Индзаги, который перешел в «Аль-Хилаль».
С февраля этого года Киву возглавлял «Парму». Под его руководством команда одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью, потерпела 3 поражения и поднялась с 18-го места в Серии А на 16-е.
Фото: https://www.inter.it/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интера»
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