Киву возглавил «Интер». Контракт – до 2027 года

Кристиан Киву возглавил «Интер».

Миланский клуб объявил о назначении своего бывшего защитника на пост главного тренера. Стороны подписали контракт до 2027 года.

Румынский специалист сменил на этом посту Симоне Индзаги, который перешел в «Аль-Хилаль».

С февраля этого года Киву возглавлял «Парму». Под его руководством команда одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью, потерпела 3 поражения и поднялась с 18-го места в Серии А на 16-е.

Фото: https://www.inter.it/