Холифилд считает себя лучшим боксером в истории: «Я побил рекорд Али и 24 года его никто не мог повторить»

Эвандер Холифилд объяснил, почему считает себя лучше Мохаммеда Али.

«Я был единственным четырехкратным чемпионом мира в тяжелом весе, но люди все еще говорят об Али , хотя я побил его рекорд. 24 года никто не мог это повторить.

Как можно просто вычеркнуть человека из истории? Даже я не знал, что был первым боксером, ставшим неоспоримым чемпионом в двух весовых категориях, пока Александр Усик не сделал то же самое.

Все продолжают говорить, что Али – лучший боец. Но нет – я лучший», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд .

В 1988-м Холифилд стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В период с 1990-го по 1992-й Эвандер владел всеми поясами тяжелой категории.

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