Джон Макинрой: «Алькарас и Синнер были бы фаворитами против Надаля в его лучшей форме на «Ролан Гаррос»

Джон Макинрой считает Алькараса и Синнера фаворитами против Надаля на РГ.

«Думаю, очень важно, чтобы люди это поняли, и, возможно, звучит это немного сумасшедше, потому что мы только что наблюдали за тремя величайшими игроками всех времен за последние 20 лет – это, конечно, Роджер, Рафа и Новак.

Но если посмотреть сейчас на Янника Синнера и Карлоса Алькараса, когда они показывают наилучшую игру и представить их против Рафаэля Надаля на грунте, можно серьезно утверждать, что оба парня – фавориты в матче с Надалем в его лучшей форме», – прокомментировал Макинрой в эфире TNT Sports.

Я. Это. Видел. И я счастлив