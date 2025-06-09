Левандовски об уходе из сборной: «Тренер предал мое доверие. Дело даже не в решении отобрать повязку, а в том, как об этом сообщили. Лишь короткий звонок – так не должно быть»

Роберт Левандовски объяснил решение приостановить карьеру в сборной Польши.

«Я получил неожиданный звонок от тренера Михала Пробежа с информацией о том, что он принял решение отобрать у меня капитанскую повязку. Я совершенно не был к этому готов, я укладывал детей спать. Разговор длился несколько минут.

Я даже не успел сообщить об этом семье или поговорить с кем-либо о произошедшем – через несколько минут на сайте Польского футбольного союза появилось сообщение [о смене капитана]. То, как мне об этом сообщили, действительно удивило меня.

Мне казалось, что такие вопросы должны решаться по-другому. Все было передано по телефону. Так не должно быть. Тренер предал мое доверие.

Сборная всегда была для меня самым важным. В то же время мне очень больно от того, что произошло. Дело даже не в самом решении о капитанской повязке, а в том, как мне об этом сообщили.

Мне трудно сказать [что стояло за этим решением], потому что, как я уже упомянул, это был очень короткий разговор. У меня сложилось впечатление, что тренер уступил давлению со стороны СМИ. Он нарушил наши договоренности, и поэтому я удивлен его поведением.

Решение о том, что я не приеду на сборы, было принято совместно с тренером. Я захотел поговорить с ним и спросить, что он думает насчет того, чтобы я немного отдохнул. Он сказал, что согласен и сам думал позвонить мне и предложить. Впрочем, я планировал приехать на базу, чтобы сделать сюрприз Камилю Гросицкому. Об этом знал только тренер Пробеж. Но информация попала в прессу.

Я хочу сесть и спокойно об этом всем подумать. Нужно перевести дух. Тогда можно будет больше рассказать о своих мыслях и о том, что будет дальше.

Сегодня я испытываю сожаление и злость. Сборная всегда была для меня очень важна. В этом плане ничего не изменилось», – заявил нападающий «Барселоны » в интервью WP SportoweFakty.