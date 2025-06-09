«МЮ» объявил об уходе Эриксена, Эванса и Линделефа в связи с истечением контрактов
Кристиан Эриксен, Виктор Линделеф и Джонни Эванс покинули «Манчестер Юнайтед».
Клуб объявил об уходе этих игроков в связи с истечением срока действия контрактов. С Томом Хитоном манкунианцы обсуждают возможность подписания нового соглашения.
Также «Юнайтед» покинули вратари Хуберт Грачик, Том Майлз и Том Вустер, а также защитники Джек Кингдон, Сэм Мюррей и Джеймс Нолан.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14286 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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