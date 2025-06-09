«МЮ» объявил об уходе Эриксена, Эванса и Линделефа в связи с истечением контрактов

Кристиан Эриксен, Виктор Линделеф и Джонни Эванс покинули «Манчестер Юнайтед».

Клуб объявил об уходе этих игроков в связи с истечением срока действия контрактов. С Томом Хитоном манкунианцы обсуждают возможность подписания нового соглашения.

Также «Юнайтед » покинули вратари Хуберт Грачик , Том Майлз и Том Вустер, а также защитники Джек Кингдон, Сэм Мюррей и Джеймс Нолан.