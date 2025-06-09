18-летний хоккеист системы «Автомобилиста» Митькин впал в кому после ДТП. У него не было прав, он не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение, машина опрокинулась

Хоккеист системы «Автомобилиста» впал в кому после ДТП.

18-летний хоккеист системы «Автомобилиста» Артем Митькин находится в искусственной коме после аварии на ЕКАД.

Как пишет E1.RU, инспекторы ГИБДД отметили, что хоккеист выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение. Машина опрокинулась. Отмечается, что у хоккеиста не было прав.

«Клуб в курсе ситуации с хоккеистом Артемом Митькиным. Не имеем права комментировать диагноз и высказываться на медицинские темы, желаем ему восстановления.

Отметим, что год назад игрок был на просмотре в молодежной команде «Авто», а в прошлом сезоне сыграл за нее всего один матч.

На момент ДТП хоккеист находился в отпуске», – заявили в пресс-службе МХК «Авто»