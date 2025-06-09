В КХЛ теперь нельзя сделать смену, если вратарь остановил шайбу от своего партнера. Хоккеист получит 10 минут штрафа за бросок шайбы в сторону ворот соперника после остановки игры

КХЛ внесла несколько изменений в правила игры.

«В сезоне 2025/2026 Фонбет Чемпионата КХЛ будут введены изменения в правилах, направленные на повышение зрелищности и динамики игры. Ежегодно лига вносит изменения в правила, которые призваны стимулировать атакующий хоккей и сокращать количество пауз во время матчей. Все изменения принимаются по результатам опроса клубов», – говорится в заявлении лиги.

Приняты следующие изменения:

– Игра не будет останавливаться, если шайба попадет в изогнутое стекло, расположенное в конце каждой из скамеек запасных;

– Команда не сможет производить смену игроков, если вратарь остановит игру прижатием шайбы, направленной его партнером;

– За бросок шайбы в сторону ворот соперника после остановки игры вместо малого штрафа будет накладываться 10-минутный дисциплинарный штраф;

– Игрок будет удален на 2 минуты, если он намеренно бросит или отобьет шайбу за пределы площадки из любого места;

– Если после неуспешного тренерского запроса на команду наложен малый штраф, то вбрасывание будет произведено в зоне защиты этой команды.