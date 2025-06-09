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Владимир Путин: «Международные спортивные организации ориентируются на политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма»

Владимир Путин считает, что мировой спорт занят политикой вместо олимпизма.

Об этом президент России высказался на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым, который также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР).

«Мы знаем, что происходит в современном спорте высоких достижений, в международных спортивных организациях, которые, по-моему, больше начинают заниматься политикой, во всяком случае ориентируются на текущую политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма», – заявил Путин.

Глава государства также призвал выстраивать работу на международной арене с теми, кто этого хочет.

«Самое главное – поддерживать Национальный олимпийский комитет и с теми, кто хочет, а таких большинство в мире, выстраивать работу на международных площадках.

Приглашайте сюда наших друзей, будем с ними работать, проводить соревнования, интересные, достойные, с хорошим вознаграждением, престижные. Соответствующим образом презентовать это нашим зрителям, любителям спорта и дать возможность любителям спорта во всем мире посмотреть, как у нас развивается физкультура и спорт», – сказал Путин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ОКР
Министерство спорта России
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