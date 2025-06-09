Биатлонист Бажин: «Хочу стать депутатом после завершения спортивной карьеры. Меня стала интересовать законодательная сфера»

Биатлонист Кирилл Бажин хочет стать депутатом после окончания спортивной карьеры.

Бажину 27 лет, в прошедшем сезоне он занял 3-е место в общем зачете Кубка России.

– После Камчатки ты отправился в Благовещенск на учебу. Ты получаешь второе образование в Амурском государственном университете – юридическое (первое образование Бажин получил как инженер по бурению – Спортс’’). Некоторые спортсмены и первое с трудом получают, а ты рванул на второе высшее. Любишь учиться?

– Я закончил университет в 2022 году. Затем обнаружил, что ничем не занимаюсь, есть свободное время, которое надо использовать для изучения чего-то нового. И так совпало, что меня стала интересовать законодательная сфера, хотя я вообще не гуманитарий. В итоге погрузился в изучение законов, открыл для себя новый мир и решил получить образование, которое, думаю, мне в будущем поможет.

– В одном из интервью ты сказал, что корочка юриста, возможно, поможет для депутатской деятельности. Ты пошутил или реально думаешь в сторону государственной работы?

– Я не пошутил. Хочу стать депутатом после завершения спортивной карьеры. Надеюсь, получится остаться дома – в Свердловской области, – ответил Бажин.

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»