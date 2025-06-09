Дегтярев о числе занимающихся спортом в РФ: «Поручение по 55% населения в 2024-м перевыполнено. Наша рабочая гипотеза – что статистика в цифрах верна»

Михаил Дегтярев заявил о перевыполнении плана по числу занимающихся спортом в РФ.

Об этом министр спорта Дегтярев высказался на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства ранее поставил задачу увеличить долю россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70% к 2030 году.

«По массовому спорту процесс идет. Ваше поручение по 55% населения в 2024 году перевыполнено. Есть вопросы к статистике – регулярно нам их задают. Мы пошли по пути полной цифровизации, мы приобрели практически готовую систему «Мой спорт», мы ее будем сейчас эксплуатировать, чтобы статистику полностью получать и проверить.

Но наша рабочая гипотеза, что статистика в цифрах верна. Есть приписки в регионах, но мы не учитываем, не видим тех, кто индивидуально занимается спортом: утренние пробежки, велосипед, во дворе турник и так далее.

Когда мы их увидим по результатам цифровизации – это машинное зрение, камеры, плюс приложение – и заминусуем приписки, мы примерно на те же параметры выйдем, но качество данных будет другое. Вот такая задача», – сказал Дегтярев.

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