Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА стал чемпионом сезона-2024/25 Лиги ВТБ после крупной победы над «Зенитом» в 6-м матче серии
Сегодня, 9 июня, состоялся шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ.
ЦСКА крупно обыграл «Зенит» и стал 12-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ.
Плей-офф
Финал (до 4 побед)
Шестой матч
ЦСКА выиграл серию – 4-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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