Роналду о Ямале: «Феномен, но мы должны оставить его в покое. Он еще много раз выиграет Лигу наций»

Криштиану Роналду назвал Ламина Ямаля феноменом.

40-летний капитан сборной Португалии высказался о 17-летнем вингере сборной Испании после финала Лиги наций (2:2, 5:3 по пен.).

«Он выиграет много трофеев как командных, так и индивидуальных. Ему только 17 лет… Повторюсь: он совсем молодой, и ему еще во многом прибавлять.

Он феномен, но мы должны оставить его в покое – вот о чем я прошу. Впереди у него очень длинная карьера, и он наверняка еще много раз выиграет Лигу наций», – сказал Роналду .