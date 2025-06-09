Роналду о Ямале: «Феномен, но мы должны оставить его в покое. Он еще много раз выиграет Лигу наций»
Криштиану Роналду назвал Ламина Ямаля феноменом.
40-летний капитан сборной Португалии высказался о 17-летнем вингере сборной Испании после финала Лиги наций (2:2, 5:3 по пен.).
«Он выиграет много трофеев как командных, так и индивидуальных. Ему только 17 лет… Повторюсь: он совсем молодой, и ему еще во многом прибавлять.
Он феномен, но мы должны оставить его в покое – вот о чем я прошу. Впереди у него очень длинная карьера, и он наверняка еще много раз выиграет Лигу наций», – сказал Роналду.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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