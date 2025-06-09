«Ман Сити» за 40 млн евро купил Аит-Нури у «Вулверхэмптона». Контракт с защитником – до 2030-го
Раян Аит-Нури стал футболистом «Манчестер Сити».
«Горожане» объявили о трансфере защитника и заключении с ним контракта, рассчитанного до лета 2030 года.
Сообщалось, что «Вулверхэмптон» получит за 24-летнего футболиста 40 млн евро.
Аит-Нури выступает в АПЛ с сезона-2020/21. На его счету 135 матчей в лиге и 11 результативных передач (7 – в последнем сезоне). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: mancity.com
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ман Сити»
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