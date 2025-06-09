«Ман Сити» за 40 млн евро купил Аит-Нури у «Вулверхэмптона». Контракт с защитником – до 2030-го

Раян Аит-Нури стал футболистом «Манчестер Сити».

«Горожане» объявили о трансфере защитника и заключении с ним контракта, рассчитанного до лета 2030 года.

Сообщалось , что «Вулверхэмптон » получит за 24-летнего футболиста 40 млн евро.

Аит-Нури выступает в АПЛ с сезона-2020/21. На его счету 135 матчей в лиге и 11 результативных передач (7 – в последнем сезоне). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: mancity.com