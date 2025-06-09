Дмитрий Козловский: «Мы прочитали в интернете какие-то абсолютно непонятные вещи. Пожалуйста, не мешайте людям работать. Мы тренируемся, готовимся к новому сезону»

Дмитрий Козловский призвал не мешать работать ему и Александре Бойковой.

Выступающие в паре фигуристы записали для телеграм-канала совместное видео на льду.

«Дорогие наши друзья, мы в интернете прочитали какие-то абсолютно непонятные вещи про нас и решили сразу прекратить все подобные разговоры на эту тему.

Мы тренируемся, вышли на лед, готовимся к новому сезону. Вот только что завершили нашу очередную тренировку. У нас все хорошо, все прекрасно. Увидимся с вами в новом грядущем, я надеюсь, интересном сезоне. Пожалуйста, не мешайте людям работать. Нам и так сложно», – сказал Козловский .

Бойкова и Козловский – чемпионы России и Европы в парном катании. В сезоне-2024/25 они завоевали на ЧР серебро.