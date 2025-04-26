Агкацев ценой травмы спас «Краснодар», новый скандал вокруг «Реала» и судей, поражение «Вашингтона» с голом Овечкина, Спортс’’ покажет ЧР по регби и другие новости

1. В стартовом матче 26-го тура Мир РПЛ «Динамо» Махачкала – «Краснодар» (2:3 ) выдалась огненная концовка. «Быки» вели со счетом 3:1 и получили право на пенальти, но Сперцян на 78-й минуте запустил мяч выше ворот , а в ответной атаке хозяев судья удалил защитника гостей Косту. Вскоре после этого дагестанский клуб забил со штрафного и придавил лидера Премьер-лиги в большинстве, в результате чего на 100-й минуте право на пенальти досталось уже «Динамо», но Агаларов не смог забить с точки – Агкацев ценой перелома пальца отразил удар . Команда Мусаева победила и останется лидером по итогам тура.

2. Кубок Стэнли. «Вашингтон» уступил «Монреалю» в третьем матче серии первого раунда (3:6 при 21:40 по броскам), стартовые вратари обеих команд получили травмы. Александр Овечкин забил – 3-й гол в текущем плей-офф и 75-й за карьеру , а также 972-й по сумме с регуляркой (до рекорда Гретцки осталось 44).

3. Перед финалом Кубка Испании «Барселона» – «Реал» полыхнул новый судейский скандал. Судья класико Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал на пресс-конференции , говоря о критике клубного ТВ «Мадрида»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Арбитр ВАР Пабло Гонсалес Фуэртес и вовсе пригрозил «сливочным»: «Больше не собираемся терпеть это . Мы начнем принимать более серьезные меры, скоро услышите».

«Реал» взорвался в ответ (если верить инсайдам): призвал заменить обоих судей финала и открыть дисциплинарное дело, Real Madrid TV снова наехал на арбитров , а потом и вовсе сообщили, что «Мадрид» готов бойкотировать финал . Но Королевская испанская федерация футбола (RFEF) не пошла на поводу у клуба и оставила судей.

«Реал» отменил пресс-конференцию, открытую тренировку и фотосессию перед финалом, а также пропустил ужин с представителями RFEF и «Барсы». «Мадрид» связал заявления рефери с «их враждебностью и неприязнью к клубу». Но возможность бойкота все же отвергли : «Неуместные заявления арбитров не могут омрачить матч мирового значения. Футбольные ценности должны преобладать». Глава Ла Лиги мощно осадил президента «Реала» Переса: «Он не протестует, а давит, не жалуется, а угрожает, он не хочет улучшать футбол, а хочет свою игру. Ему не нравится Тебас, потому что тот не делает, что он хочет»

4. Спортс’’ покажет Пари Чемпионат России-2025 по регби. Первая трансляция пройдет 26 апреля.

5. Плей-офф НБА. «Орландо» одолел «Бостон» и сократил отставание в серии (1-2), «Милуоки» добился того же в серии с «Индианой».

6. Потапова, Александрова, В. Кудерметова, Соболенко, Касаткина, Пегула, Паолини вышли в 3-й круг в Мадриде, Жабер, Радукану, Андрееску выбыли. У мужчин Рублев, Медведев, Зверев, Фриц, Рууд, Шелтон, Бублик пробились в 3-й круг, Хуркач, Оже-Альяссим выбыли, Руне снялся.

7. 12 игроков СКА вошли в окончательный состав «России 25» на майское турне. На матчи с Казахстаном и Беларусью штабом Романа Ротенберга вызваны 33 хоккеиста.

8. Новости футбола. «Краснодар» получит до 1,8 млрд рублей от сделки с Ozon за 4 года. Хлусевич из «Спартака» 364 раза нарушил ПДД за два года , 268 штрафов – за превышение скорости, общая сумма – 544 тысячи рублей. «Зенит» готов сделать Жерсона самым высокооплачиваемым игроком РПЛ. Головин говорил партнерам об усталости и желании уйти из «Монако», хавбек упомянул возможность возвращения в Россию – «Зенит» был готов заплатить 30 млн евро за игрока прошлым летом. Россия примет Нигерию в «Лужниках». CAS обязал Норманна и «Аль-Раэд» выплатить «Ростову» 3+ млн евро и проценты по делу о расторжении контракта.

9. «ПСЖ» без Матвея Сафонова дома уступил «Ницце» (1:3) в 31-м туре Лиги 1 . Парижане уже давно стали чемпионами и могли провести чемпионат без поражений. Не вышло – впереди первый полуфинал ЛЧ с «Арсеналом».

10. В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ «Автодор» не смог сравнять счет в серии с УНИКСом (0-2), ЦСКА снова крупно обыграл «Пари Нижний Новгород» (2-0).

11. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра дебютирует в ММА на турнире PFL Paris. Француз пошутил о сопернике для боя: «Суарес. Пусть даже укусит меня – я не против».

12. Бывший футболист сборной Франции Димитри Пайет отрицает насилие над любовницей. Игрок «Васко да Гама» подтвердил элементы садомазохизма – он предлагал девушке секс в свадебном платье, мочился на нее, она пила свою мочу, но все происходило по согласию. Хавбек также заявил, что удары по ягодицам наносил только по ее просьбе при сексе , а Ларисса Феррари требовала содержать ее во Франции после их расставания.

13. 18-летняя французская горнолыжница Марго Симон погибла во время тренировки в Валь-д’Изер.

Цитаты дня:

Александр Мостовой: «Агентом с удовольствием стал бы, есть связи, деньги – и ты уже миллионер . Ничего не делаешь, не играешь, по телефону несколько раз поговорил, на встрече с нужными людьми посидел – все»

Роман Ротенберг: «Восхищаюсь тем, как в НХЛ развивается хоккей, все должны так работать . Нужно больше голов. Генменеджер «Каролины» сказал мне: «Если вы проиграете, поставив автобус, фанаты уйдут»

Агент Никишина о «Каролине»: «Все в шоке и возмущены . Здравому смыслу их действия не поддаются. Если так будет продолжаться, Александр либо уедет обратно, либо будем просить обмен»

Шипулин о недопуске россиян: «Всегда говорили, что спорт вне политики. Оказывается, он в той самой политике инструмент в руках некоторых недружественных стран »

Депутат Журова о нейтральных статусах: «Если нам отказывают по надуманным причинам, то надо поступать как гимнасты , которые отказались ехать из-за солидарности»

Елена Чайковская: «По паспорту Малинин – американец, но внешне – стопроцентный русак . Наша Танька родила фантастически талантливого мальчика»

Медведева об уходе от Тутберидзе: «Она привела меня к олимпийской медали – это основная причина молчать и не говорить ничего плохого »

Касаткина о негативной реакции на смену гражданства: «Если заткнуть уши, то и не слышно »