ЛЧ без экстра-таймов, избиение судьи в фигурке, Варди покидает «Лестер», беда «Черноморца», FIG отказала гимнастке из-за фото с Винер, Сафонову разрешили проводить с дочкой 2 дня в году и другие новости

1. УЕФА готовит грандиозную реформу в Лиге чемпионов : уберут экстра-таймы и будут разводить команды из одной страны до 1/4 финала.

2. В Екатеринбурге родитель избил судью по фигурному катанию , потому что его дочь не попала в призы на турнире. Пострадавший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

3. Джейми Варди летом уйдет из «Лестера» после 13 сезонов в клубе. Это была славная вечеринка .

4. «Черноморец» не сможет играть дома в случае выхода в РПЛ – свой стадион не подходит, а «Краснодар» и «Сочи» принять у себя не готовы.

5. Гимнастке Лале Крамаренко отказали в нейтральном статусе из-за фото с Винер и участия в концерте ко Дню защитника Отечества. По словам Винер, на фото она была в шляпе с расцветкой российского флага .

6. Суд разрешил Сафонову проводить с дочкой только 2 дня в году . Адвокат футболиста заявил, что решение Матвея устраивает .

7. Кубок Стэнли. «Тампа» вновь проиграла «Флориде» (0:2 и 0-2 в серии), Бобровский сыграл на ноль при 19 сэйвах, Кучеров остался с 1 броском в створ при 4 промахах. «Миннесота» вышла вперед в серии с «Вегасом» (2-1, 5:2 в третьем матче), Капризов сделал дубль.

8. Винисиус хочет получать как Криштиану Роналду в «Реале» и не против уехать в Саудовскую Аравию , если не получит желаемого в «Мадриде». Флорентино Перес в случае продажи бразильца постарается заманить Эрлинга Холанда .

9. Появились слухи, что финансирование «Авангарда» может быть сокращено из-за трудностей «Газпрома». В Омске все опровергают и готовятся продлить контракт с Ги Буше до 2027 года.

10. Кирилл Левников назначен главным арбитром на дерби «Спартак» – ЦСКА. Прокомментирует игру Константин Генич .

11. Мирра Андреева прошла Мари Бузкову на теннисном турнире в Мадриде. Роман Сафиуллин уступил Артуру Риндеркнешу.

12. Плей-офф НБА . «Нью-Йорк» вышел вперед в серии с «Детройтом».

13. Клубное ТВ «Реала» набросилось на судью финала Кубка Испании Бенгоэчеа, припомнив решение , «помешавшее» выиграть февральское дерби с «Атлетико».

14. «Химки» ловко придумали как нужно считать посещаемость домашних матчей – и ворвались в топ-4. Но еще хитрее оказался «Оренбург» .

15. Чейл Соннен сообщил, что Ислам Махачев проведет бой с Джастином Гейджи .

16. В 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» удвоил счет в серии с «Пармой» , «Уралмаш» взял реванш у «Локомотива-Кубань».

Цитаты дня

Андрей Сметанин: «Вся Москва, да и вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита». Многие мечтают о смене чемпиона»

Ротенберг об Овечкине: «Он патриот, любит Россию. Когда вы включали новости раньше, футбол – спорт номер один, его все время показывали по ТВ. А когда Алекс гнался за рекордом, там был хоккей, это здорово»

Гурцкая о Семаке: «Слабый тренер, но психологом стал неплохим. Если «Зенит» стимулировать двойными-тройными и вовремя платить деньги, игроки сами все сделают»

Светлана Журова: «В советское время тренер растирал мне ноги перед стартом. А если сейчас рассказать о таком случае – что будет, уголовное дело сразу?»

Владислав Радимов: «Даже моя бабушка, пережившая блокаду, не любила московские клубы. Звонила: «Ну что, просрали? Че там твой Кержаков кривоногий не может попасть в 7-метровые ворота?!»