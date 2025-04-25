Спортс’’ покажет Пари Чемпионат России-2025 по регби

Спортс’’ покажет Пари чемпионат России по регби.

Спортс’’ и Федерация регби России объявляют о сотрудничестве и анонсируют трансляции всех матчей сезона-2025 Пари Чемпионата России по регби, Кубка и Суперкубка России.

Первая трансляция на Спортсе’’ пройдет 26 апреля в 16:30 — в Суперкубке встретятся «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс». Трансляции матчей чемпионата России начнутся 2 мая.

Также будут регулярно выходить хайлайты всех матчей турнира, аналитические статьи и статистика в рамках в разделе Регби на Спортсе’’: sports.ru/rugby . Все трансляции и материалы будут доступны бесплатно.

Спортс’’ развивает направление трансляций: в этом сезона медиа показывало матчи «ПСЖ» Матвея Сафонова в Кубке Франции, ПАОК Федора Чалова в чемпионате Греции, «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в чемпионате Китая и другие турниры.

«Это важный шаг для всего российского регби — благодаря сотрудничеству со Спортсом” у нас появилась отличная возможность показать зрителям по всей стране, насколько наш чемпионат зрелищный, конкурентный и профессиональный. Аудитория Спортса” — это новые болельщики, партнеры и будущее нашего вида спорта», – сообщил Павел Федоров, генеральный директор – председатель правления Федерации регби России.

Спортс’’ внимательно следит и пишет про регби еще с 2010-х годов, когда наша сборная впервые отобралась на Кубок мира. На Спортсе’’ вели блоги ведущие регбисты России. Теперь мы хотим сделать полноценно интересным регбийный раздел, где будет больше новостей, текстов и, конечно, регулярные трансляции.