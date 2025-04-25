«Реал» опроверг бойкот финала Кубка Испании с «Барсой»: «Неуместные заявления арбитров не могут омрачить матч мирового значения. Футбольные ценности должны преобладать»
«В связи со слухами, появившимися в последние несколько часов, «Реал» сообщает, что наша команда никогда не рассматривала возможность отказа от участия в завтрашнем финале.
Наш клуб понимает, что прискорбные и неуместные заявления назначенных на этот матч арбитров, сделанные за сутки до финала, не могут омрачить спортивное событие мирового значения, за которым будут наблюдать сотни миллионов людей.
Мы также с уважением относимся ко всем болельщикам, которые планируют отправиться в Севилью, и ко всем тем, кто уже находится в столице Андалусии.
«Реал» понимает, что футбольные ценности должны преобладать, несмотря на враждебность и неприязнь, которую сегодня, в очередной раз против нашего клуба, проявили судьи, назначенные на финал», – говорится в заявлении «Реала».
Напомним, на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».
Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».
«Реал» был недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей. Сообщалось, что «сливочные» в том числе могут не сыграть в финале. Клуб отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустил ужин с представителями RFEF и каталонцев.
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