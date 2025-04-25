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Пайет заявил, что удары по ягодицам любовницы наносил только по ее просьбе при сексе. Игрок утверждает, что Феррари требовала содержать ее во Франции после расставания

Димитри Пайет заявил, что любовница требовала оплачивать ее расходы во Франции.

28-летняя Ларисса Феррари ранее подала в полицию заявление, в котором утверждала, что стала жертвой физической и психологической агрессии со стороны 38-летнего французского футболиста «Васко да Гама».

Пайет отрицает насилие над любовницей. Он подтвердил элементы садомазохизма – хавбек предлагал девушке секс в свадебном платье, мочился на нее, она пила свою мочу, но все происходило по согласию. 

Как утверждает Пайет, после завершения романа Ларисса якобы начала настаивать на том, чтобы он обеспечил ее жизнь во Франции, куда футболист собирается вернуться после завершения контракта с «Васко».

После его отказа девушка начала «угрожать раскрытием его секретов», а вскоре история действительно получила огласку в СМИ.

Что касается самих обвинений в избиении, Пайет утверждает: удары по ягодицам происходили только по ее просьбе в рамках полового акта. Следы на теле, по его словам, могли быть результатом трения о мебель, а не актов насилия.

Бывший игрок «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции подчеркивает, что «никогда не унижал и не причинял физического вреда Лариссе». Также он заявил, что у девушки очень светлая кожа, на которой «даже легкое нажатие оставляет след».

В комментарии для колумниста Фабии Оливейры Ларисса опровергла слова Пайета, заявив, что «никогда не просила его содержать ее во Франции» и что ее интересовало лишь то, как они смогут поддерживать связь после его отъезда.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metropoles
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