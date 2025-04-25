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Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Монреалем», «Каролина» в гостях у «Нью-Джерси», «Эдмонтон» примет «Лос-Анджелес»

«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в 3-м матче первого раунда Кубка Стэнли.

«Каролина» проведет матч с «Нью-Джерси», «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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