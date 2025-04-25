Россия примет Нигерию в «Лужниках». Сборная не играла там с матча против Хорватии в 2021-м
Россия и Нигерия сыграют в «Лужниках».
Товарищеский матч пройдет 6 июня.
Сборная России не играла в «Лужниках» с 1 сентября 2021 года, когда провела матч отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:0).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
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