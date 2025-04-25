Медведева об уходе от Тутберидзе: «Она привела меня к олимпийской медали – это основная причина молчать и не говорить ничего плохого»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе в 2018 году.
«Я сторонник того, чтобы не выносить это все из избы. Вот сколько лет прошло с ухода – я понимаю, что я очень правильно сделала, что публично не высказывала сгоряча: а я сейчас возьму в интервью все скажу, а я вот сейчас возьму и заявление выложу, а я вот сейчас возьму и в посте напишу вообще все, что я думаю, как это все было.
Все-таки надо, мне кажется, выжидать, потому что уходила от Этери Георгиевны, было больно, было неприятно – и ей, и мне. И все это как снежный ком накапливалось. Но сейчас-то все хорошо. И вот проходят года, и ты просто понимаешь, что так здорово, что я тогда промолчала.
Вот сколько раз хотелось, вот честно – все мы горячие женщины, тем более в спорте. У нас свои амбиции, у меня свое мнение на все появилось, у Этери Георгиевны оно всегда было. И мне хотелось тоже что-то сказать, но я просто понимала, что она привела меня к олимпийской медали – это уже основная причина молчать и не говорить ничего плохого», – сказала Медведева в шоу «Каток».
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