«Реал» может не сыграть финал Кубка с «Барсой». Юристы клуба готовят заявление с требованием извинений от судей матча (El Chiringuito)
Игра должна состояться 26 апреля в Севильей на стадионе «Ла Картуха», начало – в 23:00 по московскому времени.
По данным El Chiringuito, юристы мадридского клуба готовят заявление с требованием извинений от судей матча.
Как сообщает Relevo, решение будет принято «Мадридом» в течение ближайших часов. Клуб раздражен из-за «беспрецедентной» ситуации. Президент «сливочных» Флорентино Перес расстроен произошедшим, он крайне удивлен заявлениями судей перед игрой.
Напомним, на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».
Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».
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