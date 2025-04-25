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«Реал» перед финалом с «Барсой»: «Считаем неприемлемыми заявления арбитров. Это еще раз показывает их враждебность и неприязнь к нашему клубу. Надеемся на соответствующие меры»

«Реал» выступил с заявлением на тему судейства перед финалом Кубка Испании.

«Реал Мадрид» считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня арбитрами, назначенными на финал Кубка Испании, который состоится завтра 26 апреля 2025 года.

Эти заявления привлекли внимание к видеозаписям СМИ, защищенных свободой слова, таких как Real Madrid TV. И сделаны преднамеренно против одного из участников финала. Они еще раз показывают явную и очевидную враждебность и неприязнь этих арбитров к «Реалу».

Еще более удивительны заявления, сделанные в угрожающем тоне. В них говорится о единстве арбитров, о предполагаемых мерах или действиях, далеких от принципов справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны превалировать всего за считанные часы до события, приковывающего внимание сотен миллионов людей по всему миру.

Учитывая серьезность произошедшего, «Реал» надеется, что ответственные RFEF и судейство люди будут действовать соответствующим образом и примут соответствующие меры для защиты престижа институтов, которые они представляют», – говорится в заявлении «Реала».

Напомним, на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».

«Реал» недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей. Сообщалось, что «сливочные» в том числе могут не сыграть в финале. Клуб отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустит ужин с представителями RFEF.

«Реал» хочет отстранения Фуэртеса, назначенного на ВАР в финале Кубка Испании, после его слов о клубном ТВ. RFEF не собирается менять никого из судей

«Реал» хочет отстранения Бенгоэчеа от судейства финала Кубка Испании. Клуб ошеломлен слезами арбитра на пресс-конференции (COPE)

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
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logoсудьи
Федерация футбола Испании
logoЛа Лига
logoКубок Испании
Пабло Гонсалес Фуэртес
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
logoБарселона
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