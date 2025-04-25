«Зенит» был готов заплатить 30 млн евро за Головина прошлым летом. Окружение игрока утверждает, что он не думает о возвращении в Россию (L’Équipe)
«Зенит» интересовался Александром Головиным.
По информации L’Équipe, прошлым летом петербургский клуб был готов предложить 30 миллионов евро за переход полузащитника «Монако».
«Зенит» и все ведущие российские клубы всегда находятся рядом с Александром. Но он об этом не думает. Это неактуально», – заявили в окружении футболиста.
Ранее появились данные о том, что хавбек задумывается о смене клуба, о чем он говорил партнерам по команде.
Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. Он перешел в клуб из ЦСКА. В этом сезоне он провел 19 матчей в Лиге 1 и забил три гола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Équipe
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