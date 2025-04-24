«Милан» вынес «Интер», «Реал» вымучил победу, «Локомотив» и «Салават» в полуфинале, домогательства к 12-летней фигуристке и другие новости

1. Прошли седьмые матчи серий 2-го раунда Кубка Гагарина : «Авангард» уступил «Локомотиву» во втором овертайме (2:3), «Спартак» проиграл «Салавату» в основное время (2:3). Таким образом, во втором полуфинале «Салават» сыграет с «Локомотивом».

2. «Реал» вымучил победу над «Хетафе» (1:0) в гостях в 33-м туре Ла Лиги благодаря голу Арды Гюлера. «Мадрид» доигрывал матч в меньшинстве. Все результаты дня – здесь .

3. «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (3:1) в первом раунде Кубка Стэнли и повел 2-0 в серии. Александр Овечкин не набрал очков, как и Иван Демидов, оставшийся без бросков в двух матчах серии.

4. «Милан» разгромил «Интер» (3:0) в ответном матче Кубка Италии и вышел в финал. Героем встречи стал серб Лука Йович, сделавший дубль. «Нерадзурри» утратили шансы на требл.

5. Новый скандал в фигурном катании. Мама 12-летней Дарьи Антоновой заявила о домогательствах тренера Константина Медовикова к дочери: «Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил». Мать еще одной фигуристки жаловалась в СК на Медовикова. Родители фигуристов группы тренера поддержали его . Медовиков уволился из Центра зимних видов спорта Новосибирска по собственному желанию.

6. «Арсенал» дома упустил победу над «Кристал Пэлас» (2:2) в 34-м туре АПЛ , пропустив на 83-й минуте. Теперь «Ливерпулю» осталось набрать 1 очко в оставшихся 5 матчах, чтобы гарантировать себе чемпионский титул.

7. В первом раунде плей-офф НБА «Кливленд» обыграл «Майами», «Бостон» победил «Орландо».

8. «Ювентус» внезапно уступил «Парме» (0:1) в гостях в 33-м туре Серии А, потерпев первое поражение при тренере Игоре Тудоре. Все результаты дня – здесь .

9. Вероника Кудерметова, Блинкова, Потапова, Бенчич, Андрееску вышли во 2-й круг в Мадриде, Павлюченкова, Осака, Квитова, Азаренко выбыли. У мужчин Бублик, Баутиста-Агут, Монфис, Коболли пробились во 2-й круг, Сафиуллин, Чилич, Фоньини, Каррено-Буста выбыли.

10. Капитан «Автомобилиста» Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу , он временно отстранен. Реакция хоккеиста: «Не буду комментировать, для меня это неожиданность. Я за честный спорт ».

11. В 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС одержал уверенную победу в первом матче и повел 1-0 в серии с «Автодором», ЦСКА взял верх над «Пари Нижним Новгородом» (1-0).

12. Российский художник Никас Сафронов написал портрет белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой.

13. Словенец Тадей Погачар выиграл однодневную велогонку «Флеш Валлонь» в Бельгии.

Цитаты дня:

Петржела о матче легенд «Зенита»: «Не было бы СВО, 100% летел бы в Россию . В Чехии эта поездка может кого-то обидеть, однажды высказался про Гашека, так меня чуть не убили, ха-ха»

Роман Ротенберг: «Россия удивит Канаду , когда вернется на турниры. Мы приедем и победим. С Демидовым, Никишиным, теми игроками, которые сейчас уезжают в НХЛ»

МОК о допуске россиян к турнирам: «Наша позиция не изменилась . Мы пригласили отдельных нейтральных спортсменов принять участие в Олимпиаде-2024»

Жамнов о вылете «Спартака»: «У «Салавата» есть яйца, а у нас пока яички . Мы в том году прошли первый раунд, а в этом вам уже Кубок подавай? Так не бывает»

Личка о ненависти к водителям электросамокатов: «Согласен, честно скажу – молодые парни иногда не уважают пешеходов . Лично у меня аварий не было»

Камила Валиева: «Поддержка местного самоуправления и создание условий для их эффективной работы – важная часть развития всей страны »

Александр Пак о патронах: «Регулярные поставки осуществить не получилось. В вопросах импортозамещения все также очень плачевно »

Евлоев объяснил слова про русских и алкоголь: «Имел в виду граждан России . Не позволил бы себе оскорбить нацию»