12 игроков СКА вошли в окончательный состав «России 25» на майское турне. На матчи с Казахстаном и Беларусью вызваны 33 хоккеиста

12 игроков СКА вошли в окончательный состав «России 25» на майский тур.

Матчи пройдут в трех городах: Астане, Тольятти и Минске с 1 по 8 мая. ФХР определила 33 человека, которые примут в них участие.

Вратари: Денис Костин («Сибирь»), Андрей Мишуров («Адмирал»), Денис Попов (АКМ), Глеб Саранчук (СКА-1946).

Защитники: Тимур Ахияров («Сибирь»), Владимир Грудинин, Тимофей Давыдов, Артем Щучинов (все – «Северсталь»), Семен Ибрагимов (ХК «Сочи»), Илья Карпухин , Дмитрий Юдин (оба – СКА), Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Владислав Семин, Магомед Шараканов (оба – «Лада»).

Нападающие: Руслан Абросимов, Данил Аймурзин , Михаил Ильин (все – «Северсталь»), Михаил Воробьев , Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Григорий Кузьмин, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский , Марат Хайруллин (все – СКА), Иван Воробьев, Владислав Цицюра (оба – «Витязь»), Руслан Исхаков , Прохор Полтапов, Максим Соркин (все – ЦСКА), Никита Хоружев («Нефтехимик»).

Главный тренер команды – Роман Ротенберг .

Расписание матчей выглядит следующим образом:

1 мая

Казахстан – Россия (Астана);

2 мая

Россия – Беларусь (Астана);

5 мая

Россия – Беларусь (Тольятти);

6 мая

Россия – Беларусь (Тольятти);

8 мая

Беларусь – Россия (Минск).

Ротенберг о матчах с Беларусью и Казахстаном: «Сборная России готовится. Вызваны сильнейшие из тех, кто не играет в плей-офф. Представлены 10 клубов, средний возраст – 25 лет»