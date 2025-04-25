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12 игроков СКА вошли в окончательный состав «России 25» на майское турне. На матчи с Казахстаном и Беларусью вызваны 33 хоккеиста

12 игроков СКА вошли в окончательный состав «России 25» на майский тур.

Матчи пройдут в трех городах: Астане, Тольятти и Минске с 1 по 8 мая. ФХР определила 33 человека, которые примут в них участие.

Вратари: Денис Костин («Сибирь»), Андрей Мишуров («Адмирал»), Денис Попов (АКМ), Глеб Саранчук (СКА-1946).

Защитники: Тимур Ахияров («Сибирь»), Владимир Грудинин, Тимофей Давыдов, Артем Щучинов (все – «Северсталь»), Семен Ибрагимов (ХК «Сочи»), Илья Карпухин, Дмитрий Юдин (оба – СКА), Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Владислав Семин, Магомед Шараканов (оба – «Лада»).

Нападающие: Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Михаил Ильин (все – «Северсталь»), Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Григорий Кузьмин, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин (все – СКА), Иван Воробьев, Владислав Цицюра (оба – «Витязь»), Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все – ЦСКА), Никита Хоружев («Нефтехимик»).

Главный тренер команды – Роман Ротенберг.

Расписание матчей выглядит следующим образом:

1 мая
Казахстан – Россия (Астана);

2 мая
Россия – Беларусь (Астана);

5 мая
Россия – Беларусь (Тольятти);

6 мая
Россия – Беларусь (Тольятти);

8 мая
Беларусь – Россия (Минск).

Ротенберг о матчах с Беларусью и Казахстаном: «Сборная России готовится. Вызваны сильнейшие из тех, кто не играет в плей-офф. Представлены 10 клубов, средний возраст – 25 лет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ФХР
сборная России U25
logoСемен Ибрагимов
logoСборная Казахстана по хоккею
logoТимофей Давыдов
logoВладимир Грудинин
logoИлья Карпухин
logoТимур Ахияров
logoДмитрий Саморуков
logoДмитрий Юдин
logoГлеб Саранчук
logoСборная Беларуси по хоккею
logoВладислав Семин
logoВладислав Леонтьев
logoМагомед Шараканов
logoДенис Попов
logoАндрей Мишуров
logoРоман Ротенберг
logoАртем Щучинов
logoДенис Костин
logoПрохор Полтапов
logoМаксим Соркин
logoВалентин Зыков
logoСергей Толчинский
logoПавел Дедунов
logoСергей Плотников
logoМихаил Ильин
logoФХР
logoНикита Хоружев
logoМихаил Воробьев
logoРуслан Исхаков
logoРуслан Абросимов
logoИван Воробьев
logoГригорий Кузьмин
logoНиколай Поляков
logoДанил Аймурзин
logoВладислав Цицюра
logoМихаил Григоренко
logoМарат Хайруллин
АКМ
logoМХЛ
logoСеверсталь
logoСочи
logoСКА
logoВХЛ
logoЛада
logoСибирь
logoАдмирал
logoЦСКА
logoСКА-1946
logoКХЛ
logoВитязь
logoНефтехимик
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