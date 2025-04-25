12 игроков СКА вошли в окончательный состав «России 25» на майское турне. На матчи с Казахстаном и Беларусью вызваны 33 хоккеиста
Матчи пройдут в трех городах: Астане, Тольятти и Минске с 1 по 8 мая. ФХР определила 33 человека, которые примут в них участие.
Вратари: Денис Костин («Сибирь»), Андрей Мишуров («Адмирал»), Денис Попов (АКМ), Глеб Саранчук (СКА-1946).
Защитники: Тимур Ахияров («Сибирь»), Владимир Грудинин, Тимофей Давыдов, Артем Щучинов (все – «Северсталь»), Семен Ибрагимов (ХК «Сочи»), Илья Карпухин, Дмитрий Юдин (оба – СКА), Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Владислав Семин, Магомед Шараканов (оба – «Лада»).
Нападающие: Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Михаил Ильин (все – «Северсталь»), Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Григорий Кузьмин, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин (все – СКА), Иван Воробьев, Владислав Цицюра (оба – «Витязь»), Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все – ЦСКА), Никита Хоружев («Нефтехимик»).
Главный тренер команды – Роман Ротенберг.
Расписание матчей выглядит следующим образом:
1 мая
Казахстан – Россия (Астана);
2 мая
Россия – Беларусь (Астана);
5 мая
Россия – Беларусь (Тольятти);
6 мая
Россия – Беларусь (Тольятти);
8 мая
Беларусь – Россия (Минск).
Ротенберг о матчах с Беларусью и Казахстаном: «Сборная России готовится. Вызваны сильнейшие из тех, кто не играет в плей-офф. Представлены 10 клубов, средний возраст – 25 лет»
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