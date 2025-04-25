«Реал» хочет, чтобы против арбитров финала Кубка открыли дисциплинарное дело, а глава судейского комитета выступил с заявлением и осудил их слова (El Espanol)
В субботу мадридский клуб будет противостоять «Барселоне» в финале Кубка Испании. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.
На пресс-конференции перед финалом главный арбитр встречи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес ранее пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала». Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».
Как сообщает El Espanol, мадридский клуб также потребовал от Королевской испанской федерации футбола (RFEF) возбудить дисциплинарное дело в отношении арбитров и призвал президента судейского комитета Луиса Медину Канталехо публично осудить их слова.
В «Реале» считают, что судьи оказались «неподготовленными» к обслуживанию финала и продемонстрировали «враждебность» по отношению к клубу.
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