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Журова о нейтральных статусах: «Если нам отказывают по надуманным причинам, то надо поступать как гимнасты, которые отказались ехать из-за солидарности»

Светлана Журова назвала случаи, когда лучше отказываться от нейтрального статуса.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты, уже получившие нейтральный статус, решили воздержаться от выступлений на ближайших стартах Международной федерации гимнастики (FIG) из-за необоснованных отказов FIG в допуске других спортсменов на турниры.

«Думаю, если нам отказывают в нейтральном статусе по надуманным причинам, то надо поступать как гимнасты, которые отказались ехать из-за солидарности. А если никому не отказывают, то стоит ехать.

Надо смотреть по ситуации, потому что если сказать всем, что мы не поедем, то другие федерации не поймут, а прорыв надо делать. Хочу сказать, что многих там раздражает, что мы завоевываем медали в нейтральном статусе.

Надо ехать на международные турниры даже с той точки зрения, чтобы они не думали, что россиян уже нет. С одной стороны, ты понимаешь, что если с одной федерацией такое происходит (отказы по надуманным причинам –  Спортс’’), то, может, не стоит ехать, потому что у нас есть командный дух, но с другой стороны, уходить тоже не надо, чтобы они там ничего себе не придумывали.

Нейтральный статус или флаг и гимн – выбор каждого спортсмена. Если спросите меня, то в период своей карьеры я бы не согласилась на нейтральный статус, но я не могу заставить это сделать других ребят. От нас ждут, чтобы мы всем запретили и насильственно. Они ждут услышать от чиновников этот запрет. Но ни президент, и никто другой этого не делают. Они уже изводят нас всячески, чтобы это случилось. Но когда сами спортсмены отказываются, то это другая история, невыгодная им.

Там хотят разорвать нашу нацию на две части, где одна за флаг и гимн и против нейтрального статуса, а другие, наоборот, считают, что Россия все равно остается в сердце у спортсмена даже при нейтральном статусе. Этим решением нас столкнули специально. Говорила еще в 2014 году, что так будет.

С их точки зрения, стратегически правильно рассорить наш народ на этой почве, чтобы было два лагеря. Они хотят посеять хаос и занимаются этим. Считаю, что каждый спортсмен должен решать сам», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoСветлана Журова
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