Судья Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике ТВ «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело»
Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Барселоной» в финале Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».
«Когда твоему ребенку в школе говорят, что его отец – «вор», и он приходит домой в слезах, это очень тяжело. Все, что я могу сделать, – это попытаться воспитать своего сына так, чтобы он знал: его отец – честный человек, который ошибается, как и любой спортсмен.
Это очень тяжело, никому такого не пожелаешь. В тот день, когда я закончу, я хочу, чтобы мой сын гордился своим отцом, а также судейством, которое воспитывает в нас ценности.
То, что сейчас переживают многие мои коллеги, – несправедливо. И это касается не только профессионального футбола, но и детско-юношеского. Каждый должен задуматься, в каком направлении мы хотим идти, чего мы хотим от спорта и футбола», – сказал Бенгоэчеа сквозь слезы.
Фото: скриншот трансляции пресс-конференции
Арбитр финала Кубка Испании Бенгоэчеа о разборе его ошибок на ТВ «Реала» перед матчем: «Мне все равно. Это вредная критика в адрес судейского корпуса и меня»
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