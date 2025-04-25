«Зенит» готов сделать Жерсона самым высокооплачиваемым игроком РПЛ. Хавбек «Фламенго» получает 2,8 млн евро в год, ему предложено в 3-4 раза больше (Фабрисиу Лопеш)
Бразильский журналист заявил о предложении Жерсону от «Зенита».
Полузащитник ранее продлил соглашение с «Фламенго» до 2030 года.
Зарплата футболиста составляет 1,5 миллиона реалов в месяц (2,8 млн евро в год).
Журналист газеты O Dia Фабрисиу Лопеш, специализирующийся на «Фламенго», заявил, что Жерсон получил предложение от «Зенита».
«Жерсон с нетерпением ждет возможности присоединиться к «Зениту». Между «Зенитом» и представителями Жерсона уже состоялись переговоры.
Клуб обещал игроку сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в России.
Зарплата намного выше, чем та, которую он получает во «Фламенго». Где-то в три-четыре раза больше, чем он зарабатывает во «Фламенго», – сказал Лопеш.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Vamo Futebol
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