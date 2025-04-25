18-летняя французская горнолыжница Симон погибла во время тренировки

18-летняя французская горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке в Валь-д’Изер.

Об этом сообщил RMC Sport со ссылкой на заявление горнолыжного курорта.

Симон скончалась в результате несчастного случая, который произошел перед соревнованиями Red Bull Alpine Park. Они были запланированы на ближайший уик-энд, но теперь отменены.

Другие обстоятельства трагедии не называются.

В марте Симон выиграла юниорский чемпионат Франции в слаломе.