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18-летняя французская горнолыжница Симон погибла во время тренировки

18-летняя французская горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке в Валь-д’Изер.

Об этом сообщил RMC Sport со ссылкой на заявление горнолыжного курорта.

Симон скончалась в результате несчастного случая, который произошел перед соревнованиями Red Bull Alpine Park. Они были запланированы на ближайший уик-энд, но теперь отменены.

Другие обстоятельства трагедии не называются.

В марте Симон выиграла юниорский чемпионат Франции в слаломе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RMC Sport
происшествия
Марго Симон
logoсборная Франции жен
горные лыжи
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