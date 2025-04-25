18-летняя французская горнолыжница Симон погибла во время тренировки
18-летняя французская горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке в Валь-д’Изер.
Об этом сообщил RMC Sport со ссылкой на заявление горнолыжного курорта.
Симон скончалась в результате несчастного случая, который произошел перед соревнованиями Red Bull Alpine Park. Они были запланированы на ближайший уик-энд, но теперь отменены.
Другие обстоятельства трагедии не называются.
В марте Симон выиграла юниорский чемпионат Франции в слаломе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости