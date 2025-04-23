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Победы «Барсы» и «Ман Сити», «Динамо» прошло «Ак Барс», Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории и другие новости

1. «Барселона» скромно победила «Мальорку» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги, несмотря на огромное преимущество в статистике. Команда Флика не проигрывает в чемпионате в 2025 году – 14 матчей подряд.

2. «Динамо» Москва разгромило «Ак Барс» (6:1) в 6-м матче благодаря хет-трику Комтуа, с 0-2 выиграло серию второго раунда Кубка Гагарина (4-2) и впервые за 12 лет выступит в полуфинале турнира. Соперником бело-голубых станет «Трактор».

3. «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в 34-м туре АПЛ, забив на 94-й минуте. В первом тайме Гвардиола накричал на 4-го судью из-за пенальти в ворота «горожан» и получил желтую карточку, Диаш сбил Рэмзи в штрафной, Рэшфорд, арендованный у «МЮ» реализовал 11-метровый.

4. Кубок Стэнли. «Флорида» обыграла «Тампу» в первом матче серии – 6:2, Василевский пропустил 6 шайб при 62,5% сэйвов (худший показатель в плей-офф за карьеру), Кучеров ограничился одной передачей (но остался в плюсе по полезности), а сыгравший за «Пантерс» впервые с февраля Мэттью Ткачак набрал 2+1. 

В других матчах дня «Торонто» одолел «Оттаву» в овертайме (2-0 в серии), «Каролина» вновь была сильнее «Нью-Джерси» (тут тоже 2-0). 

5. Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон провозгласил себя папой римским: «Отныне он будет именоваться Джозеф Бартон II, Верховный Первосвященник Вселенской Церкви, Епископ Рима, Наместник Христа и Слуга слуг Божьих». Англичанин изменил имя в соцсети и показал свое изображение в папском облачении.

6. Плей-офф НБА. «Индиана» во второй раз обыграла «Милуоки» (2-0 в серии первого раунда), «Оклахома» вновь разобралась с «Мемфисом» (2-0). 

7. Составлен рейтинг топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Его возглавил Майкл Джордан (4,15 млрд долларов), Криштиану Роналду – 3-й, Лионель Месси – 5-й, Роджер Федерер – 9-й, Флойд Мейвезер – 10-й. Единственная женщина – Серена Уильямс (40-е место).

8. Бывший голкипер сборной Чехии и клубов НХЛ и КХЛ Доминик Гашек написал в ИИХФ и МОК, что экс-президент России Дмитрий Медведев угрожал его убить. Все из-за слов «ждем суицида безумного чеха» после рекорда Овечкина. Политик в ответ посоветовал Гашеку «аккуратнее переходить дорогу и навещать психиатра», отметив, что тот «страдает русофобией в форме бреда преследования».

9. В 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит» разгромил «Парму» и повел 1-0, «Локомотив-Кубань» начал серию с «Уралмашем» с победы (1-0).

10. Новости фигурного катания. Тутберидзе подала иск в суд из-за залива жилья. Муравьева приступила к тренировкам в группе Мишина, Плющенко пожелал ей успеха.

11. Защитник «Брюне» Крюгер выиграл ягненка в качестве приза лучшему игроку матча с «Хаугесунном», он получит мясо осенью. Ранее норвежцы вручали 4 упаковки яиц и 23-килограммовую тушу свиньи.

12. Бывшие игроки юниорской сборной России по гандболу получили приговор по делу о договорных матчах. Им грозило до 5 лет тюрьмы, а в итоге – штрафы от 300 до 350 тысяч рублей.

13. «Айлендерс» уволили генерального менеджера Лу Ламорелло, работавшего с 2018-го. Клуб не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2022 года.

14. «ПСЖ» Матвея Сафонова упустил победу над «Нантом» в гостях (1:1) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1. Зато парижане установили рекорд топ-5 лиг по матчам без поражений на выезде – 39 подряд, перекрыв достижение «Милана» 1990-х.

15. UFC уволил бойца из Афганистана Ахмад Хассанзада, арестованного по обвинению в действиях сексуального характера с несовершеннолетним лицом.

Цитаты дня:

Виктор Файзулин: «Современная молодежь недостаточно настойчивая, пасует перед проблемами. При первых же сложностях бросают футбол и идут в заправщики, курьеры. Не хватает духа, мечты»

Александр Мостовой: «Если Овечкин захочет тренировать, ему тоже получать лицензию? Мучают великих спортсменов. Не виноват, что меня наградила природа, чтобы я играл в футбол»

Мама Овечкина о хейтерах: «Ну их на фиг. Обсуждают, как он забивает – в пустые ворота, сидя, боком, лежа. Какая разница? Пусть такой «доброжелатель» хотя бы один гол забьет»

Сын Эрдогана: «Недопуск спортсменов к международным состязаниям по политическим мотивам не способствует укреплению мира и взаимопонимания»

Никита Мазепин: «Всегда был последним, когда начинал в гонках. Если бы кто-то поставил рубль на мое попадание в «Ф-1» в 10 лет, стал бы миллиардером»

Спортивный агент Митьков: «ИИХФ приняла решение о допуске России на Олимпиаду-2026 под российским флагом со всеми атрибутами»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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