  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустит ужин с представителями RFEF (Marca)
128

«Реал» отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустит ужин с представителями RFEF (Marca)

«Реал» отменил официальные мероприятия перед финалом Кубка Испании с «Барсой».

По инициативе мадридского клуба отменены пресс-конференция Карло Анчелотти и Луки Модрича, открытая тренировка и фотосессия Анчелотти с тренером каталонцев Ханси Фликом перед финальным матчем.

Также «Мадрид» пропустит торжественный ужин, который организовала Королевская испанская федерация футбола (RFEF). В мероприятии, которое начнется в 22:00 по московскому времени, будут присутствовать руководители федерации, «Барселоны» и другие гости, но не будет никого из «Реала».

RFEF приняла решение «Реала» отказаться от официальных мероприятий.

С чем связано решение, не уточняется. Однако перед финалом возникла напряженность из-за судейства.

На пресс-конференции перед финалом главный арбитр встречи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело».

Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес ранее пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
Федерация футбола Испании
logoЛа Лига
logoсудьи
logoКубок Испании
logoБарселона
logoКарло Анчелотти
logoЛука Модрич
logoХанс-Дитер Флик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Брюгэ», «Тотенхем», «Спортин» – режет глаз? Исправьте ошибки в футбольном диктанте
сегодня, 17:00
У Та и «Барсы» есть устная договоренность. «Реал» и «Бавария» следят за защитником, покидающим «Байер» бесплатно
12сегодня, 16:43
Ямаль в шапке тренируется перед финалом с «Реалом». Флик сказал, что вингер «Барсы» готовит сюрприз – вероятно, речь о прическе
52сегодня, 16:39Фото
Флик перед «Реалом»: «Для меня главное – уважение к сопернику. «Реал» – отличная команда, но мы хотим победить. Хотим трофей»
22сегодня, 16:24
Главные новости
Агаларов при счете 2:3 не забил пенальти «Краснодару» на 101-й минуте. Агкацев отбил удар
154 минуты назад
«Динамо» Махачкала уступило «Краснодару» – 2:3. Агаларов не забил с пенальти на 101-й, Диего Косту удалили на 79-й
22711 минут назад
«Реал» настроен играть в финале Кубка Испании. Руководство клуба запланировало рейс в Севилью (Relevo)
2512 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил «Махачкалу», матчи «Динамо» – «Зенит» и «Спартак» – ЦСКА пройдут в субботу
40613 минут назад
Пайет отрицает насилие над любовницей. Он подтвердил элементы садомазохизма – хавбек предлагал девушке секс в свадебном платье, мочился на нее, она пила свою мочу, но все происходило по согласию
6519 минут назад
Флик о судьях перед финалом Кубка: «Неправильно обсуждать это сейчас. Арбитров нельзя не уважать, нужно заботиться о них»
1927 минут назад
«Реал» выступил с заявлением перед финалом: «Считаем неприемлемыми заявления арбитров. Это еще раз показывает их враждебность к нашему клубу. Надеемся на соответствующие меры»
5438 минут назад
Кэпсы с футболистами РПЛ – мечта детства осуществилась! Бежим играть
42 минуты назадТесты и игры
RFEF не заменит судей на финал Кубка «Барса» – «Реал», поскольку не видит причин для этого. «Мадрид» настаивал на замене после слов арбитров
4250 минут назад
«Реал» хочет, чтобы против арбитров финала Кубка открыли дисциплинарное дело, а глава судейского комитета выступил с заявлением и осудил их слова (El Espanol)
73сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Штутгарт» принимает «Хайденхайм», «Бавария», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
114 минут назадLive
Лига чемпионов Азии. 1/4 финала. «Аль-Хилаль» Малкома выиграл 7:0 у «Кванджу», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Йокогамой» в субботу
417 минут назад
Сперцян не забил пенальти в игре с махачкалинским «Динамо», пробив по центру выше ворот. В ответной атаке у «Краснодара» удалили Косту
1118 минут назад
Воробьев предложил новый девиз болельщика «Зенита»: «Газпром» в футболе больше, чем «Газпром» на фондовом рынке»
17сегодня, 17:40
«Аякс» открыл статую Кройффа на своем стадионе. Сегодня – 78 лет со дня рождения Йохана
3сегодня, 17:10Фото
«Бавария» купит Хейсена, только если кто-то из защитников уйдет. «Ливерпуль» и «Челси» продвинулись в переговорах дальше
2сегодня, 16:54
Более 2 тысяч игроков ЮФЛ, МФЛ, МЮФЛ поучаствовали в акции «Диктант Победы» в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне
сегодня, 16:27Фото
Флик перед «Реалом»: «Для меня главное – уважение к сопернику. «Реал» – отличная команда, но мы хотим победить. Хотим трофей»
22сегодня, 16:24
Легков о шансах «Спартака» на титул: «Два процента из ста. Первым будет «Зенит» или «Краснодар», думаю»
4сегодня, 16:13
Гиггз об уходе с поста тренера сборной Уэльса перед Евро-2020: «Это разбило мне сердце. Я смотрел игры по ТВ, это было тяжелое время»
6сегодня, 16:03