«Реал» отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустит ужин с представителями RFEF (Marca)
По инициативе мадридского клуба отменены пресс-конференция Карло Анчелотти и Луки Модрича, открытая тренировка и фотосессия Анчелотти с тренером каталонцев Ханси Фликом перед финальным матчем.
Также «Мадрид» пропустит торжественный ужин, который организовала Королевская испанская федерация футбола (RFEF). В мероприятии, которое начнется в 22:00 по московскому времени, будут присутствовать руководители федерации, «Барселоны» и другие гости, но не будет никого из «Реала».
RFEF приняла решение «Реала» отказаться от официальных мероприятий.
С чем связано решение, не уточняется. Однако перед финалом возникла напряженность из-за судейства.
На пресс-конференции перед финалом главный арбитр встречи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело».
Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес ранее пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».
Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».
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