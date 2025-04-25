«Реал» отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустит ужин с представителями RFEF (Marca)

«Реал» отменил официальные мероприятия перед финалом Кубка Испании с «Барсой».

По инициативе мадридского клуба отменены пресс-конференция Карло Анчелотти и Луки Модрича , открытая тренировка и фотосессия Анчелотти с тренером каталонцев Ханси Фликом перед финальным матчем.

Также «Мадрид» пропустит торжественный ужин, который организовала Королевская испанская федерация футбола (RFEF). В мероприятии, которое начнется в 22:00 по московскому времени, будут присутствовать руководители федерации, «Барселоны» и другие гости, но не будет никого из «Реала».

RFEF приняла решение «Реала » отказаться от официальных мероприятий.

С чем связано решение, не уточняется. Однако перед финалом возникла напряженность из-за судейства.

На пресс-конференции перед финалом главный арбитр встречи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело» .

Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес ранее пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».