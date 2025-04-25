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Шипулин о недопуске россиян: «Всегда говорили, что спорт вне политики. Оказывается, он в той самой политике инструмент в руках некоторых недружественных стран»

Антон Шипулин отметил роль политики в возвращении российских спортсменов.

Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы ответил, в частности, на вопрос о возможных сроках полноценного допуска россиян на международную арену.

«Никто не знает. Надеюсь, чем раньше, тем лучше. Все зависит от большой политики.

Всегда говорили, что спорт вне политики. Оказывается, он в той самой политике инструмент в руках некоторых недружественных стран, которые пользуются этим. Будем надеяться, что скоро эти конфликты и недопонимания не то чтобы сойдут на нет, но их станет меньше. Снова поднимется вопрос об участии наших спортсменов на международных стартах», – сказал Шипулин.

Также он ответил на вопрос, чего не хватает российским биатлонистам в подготовке к турнирам международного уровня.

«Никто не может это знать. Мы можем только догадываться. И не узнаем наверняка, пока не увидим их в соревнованиях с представителями других стран. Потому что уже законсервировались. Бегаем уже несколько лет только с белорусами. Все-таки конкуренции международной не хватает, чтобы был какой-то прорыв», – заявил Шипулин.

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
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