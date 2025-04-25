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Хлусевич 364 раза нарушил ПДД за два года, 268 штрафов – за превышение скорости. Общая сумма – 544 тысячи рублей («Постньюс»)

Даниил Хлусевич накопил за два года более 360 штрафов ПДД.

В этом году игрок «Спартака» и сборной России получил уже 34 штрафа. Общая сумма взысканий за два года составила 544 тысячи рублей, сообщает «Постньюс». 

Полузащитник купил BMW X6 в феврале 2023 года. С момента покупки автомобиля он нарушал ПДД в среднем раз в два дня – всего 364 раза с февраля 2023-го по апрель 2025 года.

Чаще всего футболиста штрафовали за превышение скорости (268 раз), неоплаченную парковку или парковку в неположенном месте (37 раз), несоблюдение требований знаков или разметки (22 раза), нарушение разметки или движение по обочине (18 раз). Кроме того, дважды Даниил проезжал на красный свет.

Отмечается, что все штрафы, за исключением одного, Хлусевич уже оплатил.

Джикия – лидер среди спортсменов по нарушениям ПДД в этом году, у него 652 штрафа. Соболев – 3-й, Дзюба, Баринов, Ковальчук, Толчинский – в десятке («Постньюс»)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Постньюс»
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