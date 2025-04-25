ВАР финала Кубка Испании Фуэртес о критике судей от ТВ «Реала»: «Больше не собираемся терпеть это. Мы начнем принимать более серьезные меры, скоро услышите»

Испанский судья высказался о роликах ТВ «Реала» и пообещал серьезные последствия.

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Барселоной» в финале Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала ».

– Я бы хотел поговорить о последствиях этих видео, потому что уже несколько недель мы видим, как в социальных сетях оскорбляют арбитров и как нас атакуют. Мы видим эти заявления.

Проблема во всем этом – именно в последствиях. Когда некоторые журналисты заявляют о «грабежах», это приводит к тому, что болельщик, испытывая разочарование, срывается на мальчика или девочку, которые берут свисток и идут судить матч среди детей. Это заканчивается тем, что на лбу у одного из наших коллег появляется мишень. Нам нужно вернуть в футбол здоровье и чистоту.

– Вам не показалось, что Комитет недоработал, чтобы положить конец роликам с RMTV или официальным заявлениям?

– Сейчас мы как никогда едины, возможно, из-за обстоятельств, в которых нам приходится работать. Несколько недель назад у нас была встреча, и мы как никогда сплоченны. Мы подтвердили нашу поддержку нашему президенту.

Не сомневайтесь: мы начнем принимать гораздо более серьезные меры, чем те, что применяются сейчас. Мы не позволим, чтобы все продолжалось так, как сейчас. Скоро вы услышите новости. Мы собираемся войти в историю, потому что больше не собираемся терпеть то, что вынуждены терпеть, – сказал арбитр ВАР финала Кубка Испании Пабло Гонсалес Фуэртес.