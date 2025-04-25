«Реал» хочет отстранения Бенгоэчеа от судейства финала Кубка Испании. Клуб ошеломлен слезами арбитра на пресс-конференции (COPE)

«Реал» хочет заменить арбитров финала Кубка Испании.

Финальный матч турнира между «Барселоной» и «Реалом » пройдет 26 апреля.

Перед матчем на пресс-конференции главный арбитр встречи Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело» .

По информации COPE, «Реал» ошеломлен тем, что произошло на пресс-конференции судей.

Клуб надеется, что Федерация футбола Испании предпримет какие-либо действия по этому поводу и отстранит арбитра , поскольку они считают, что он не готов судить матч.