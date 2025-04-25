«Реал» хочет отстранения Бенгоэчеа от судейства финала Кубка Испании. Клуб ошеломлен слезами арбитра на пресс-конференции (COPE)
«Реал» хочет заменить арбитров финала Кубка Испании.
Финальный матч турнира между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 26 апреля.
Перед матчем на пресс-конференции главный арбитр встречи Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело».
По информации COPE, «Реал» ошеломлен тем, что произошло на пресс-конференции судей.
Клуб надеется, что Федерация футбола Испании предпримет какие-либо действия по этому поводу и отстранит арбитра , поскольку они считают, что он не готов судить матч.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: COPE
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