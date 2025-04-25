CAS обязал Норманна и «Аль-Раэд» выплатить «Ростову» более 3 млн евро и проценты по делу о расторжении контракта

Матиас Норманн и «Аль-Раэд» должны выплатить более 3 млн евро «Ростову».

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS ). Суд сослался на отсутствие достаточных оснований для расторжения контракта полузащитника с «Ростовом ».

Напомним, летом 2023 года, играя в аренде за «Динамо», Норманн в одностороннем порядке расторг соглашение с ростовским клубом и уехал в Саудовскую Аравию.

Экс-игрока ростовчан и его нынешний клуб обязали заплатить «Ростову» компенсацию в размере 3 026 954,32 евро, а также 5% годовых с 4 августа 2023 года до даты выплаты.

Отмечается, что на футболиста и саудовский клуб не будут наложены спортивные санкции.