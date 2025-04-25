  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • CAS обязал Норманна и «Аль-Раэд» выплатить «Ростову» более 3 млн евро и проценты по делу о расторжении контракта
13

CAS обязал Норманна и «Аль-Раэд» выплатить «Ростову» более 3 млн евро и проценты по делу о расторжении контракта

Матиас Норманн и «Аль-Раэд» должны выплатить более 3 млн евро «Ростову».

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS). Суд сослался на отсутствие достаточных оснований для расторжения контракта полузащитника с «Ростовом».

Напомним, летом 2023 года, играя в аренде за «Динамо», Норманн в одностороннем порядке расторг соглашение с ростовским клубом и уехал в Саудовскую Аравию.

Экс-игрока ростовчан и его нынешний клуб обязали заплатить «Ростову» компенсацию в размере 3 026 954,32 евро, а также 5% годовых с 4 августа 2023 года до даты выплаты.

Отмечается, что на футболиста и саудовский клуб не будут наложены спортивные санкции.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт CAS
logoМатиас Норманн
logoАль-Раэд
logoРостов
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoCAS
происшествия
деньги
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Норманн проиграл «Ростову» дело о расторжении контракта. CAS отклонил апелляции хавбека и «Аль-Раэда», игрок и клуб выплатят компенсацию
192 апреля, 13:04
Главные новости
«Зенит» готов сделать Жерсона самым высокооплачиваемым игроком РПЛ – во «Фламенго» он получает 2,8 млн евро в год. Между клубом и агентами были переговоры (Фабрисиу Лопеш)
68 минут назад
Руслан Пименов: «Крылья» готовы продать Сергеева только за большие деньги. «Динамо» купило Глебова за 8 млн евро. Иван стоит не дешевле»
1223 минуты назад
Невилл о Слоте: «Его работа в этом сезоне – одна из лучших, что мы видели. Не помню ни одного эксперта, сказавшего, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ»
943 минуты назад
Спортсу’’ нужен продакт-менеджер, который будет развивать нашу Трибуну. Откликайтесь, будем знакомиться!
сегодня, 10:00Вакансия
Смородская об РПЛ: «Ставлю на «Зенит». «Спартак» проигрывает «Махачкале» – о чем тут говорить? У петербуржцев футбол динамичный, современный»
27сегодня, 09:49
Кержаков о тратах российских клубов: «Никто не отменял задачу победить в РПЛ. Конкуренты «Зенита» усиливаются и готовы серьезно вкладываться в новых дорогих игроков»
11сегодня, 09:37
Шченсны о том, почему открыто обсуждает курение: «Я не политик, я просто вратарь. Cтараюсь быть честным. Предпочел бы, чтобы об этом не спрашивали, не хочу быть плохим примером»
14сегодня, 09:33
Экс-футболистка Алуко о словах про Райта и мужчин-экспертов: «Никто не был «атакован» или «обвинен», вопреки кликбейту. Иан великолепен»
7сегодня, 09:21
Россия примет Нигерию в «Лужниках». Сборная не играла там с матча против Хорватии в 2021-м
43сегодня, 09:10
Диалло восстановился от травмы и приступит к тренировкам с «МЮ» на следующей неделе. Ожидалось, что он выбыл до конца сезона
17сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Зубко о том, что россиянам стоит перенять у швейцарцев: «Там очень следили за чистотой во дворах. Люди убирали за животными, у них с собой перчатки, пакеты. Не видел, чтобы из машины бросали окурки»
31 секунду назад
У Головина проблемы с приводящей мышцей. Полузащитник «Монако» не сыграет с «Гавром» Кузяева
27 минут назад
«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в июне на стадионе «Фишт» в Сочи. Медведев подтвердил
511 минут назад
Куман о Педри: «Один из лучших полузащитников сейчас. Я был от него в восторге – великолепная техника, контроль мяча и видение поля впечатляют»
417 минут назад
Бабич о проблеме «Спартака»: «Теряем слишком много очков с командами поскромнее. Нельзя стать чемпионом, побеждая только «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар»
19 минут назад
Массимо Каррера: «Москва – один из лучших городов мира. Я всегда рад возвращаться, проводить там время»
426 минут назад
Генич о «Химках»: «С такими проблемами они не пройдут лицензирование. Либо клуб приобретет богатый инвестор, который закроет все долги, либо они просто обанкротятся»
632 минуты назад
Кейлор Навас рассказал об интересе «Барсы» после травмы тер Стегена: «Мне было приятно, что клуб, который долгое время был соперником, рассматривает меня»
142 минуты назад
Гиггз об Амориме: «Он харизматичен, ему нужна поддержка и новые футболисты. Подбор игроков «МЮ» был недостаточно хорош в последние 10-12 лет»
553 минуты назад
Вагнер покинет штаб Нагельсманна в сборной Германии после Лиги наций. Сандро хочет стать главным тренером
158 минут назад