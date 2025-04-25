Пайет отрицает насилие над любовницей. Он подтвердил элементы садомазохизма – хавбек предлагал девушке секс в свадебном платье, мочился на нее, она пила свою мочу, но все происходило по согласию

Димитри Пайет отрицает, что применял насилие к своей любовнице.

28-летняя Ларисса Феррари ранее подала в полицию заявление , в котором утверждала, что стала жертвой физической и психологической агрессии со стороны 38-летнего французского футболиста «Васко да Гама ».

В заявлении указывалось, что Пайет заставлял ее пить «биологические жидкости» и «контактировать с грязью». Девушка называет себя бывшей любовницей футболиста.

Экс-футболист «Марселя», «Вест Хэма» и сборной Франции дал показания в Специализированном отделении по делам женщин (DEAM) района Жакарепагуа, Рио-де-Жанейро.

По словам самого игрока, он познакомился с Лариссой через соцсети. Вскоре, по его утверждению, она начала отправлять интимные видео и общалась на темы сексуального характера.

Пайет подтвердил, что их связь строилась на элементах садомазохизма, и акты происходили как онлайн, так и при личных встречах – «исключительно по взаимному согласию». Игрок подчеркивает, что никогда не применял к ней силу или унизительные действия.

Футболист рассказал о фетише, в рамках которого он предлагал Лариссе надеть свадебное платье для интимной близости, и спрашивал, сохранился ли у нее наряд с настоящей свадьбы. В ответ, по его словам, девушка сама попросила, чтобы он «помочился на нее».

По утверждению Пайета, такие действия происходили неоднократно, а в январе 2025 года Ларисса прислала ему видео, где «самостоятельно пьет собственную мочу и опускает голову в унитаз». Он настаивает, что данные действия были добровольными.