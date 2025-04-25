Александр Мостовой: «Агентом с удовольствием стал бы, есть связи, деньги – и ты уже миллионер. Ничего не делаешь, не играешь, по телефону несколько раз поговорил, на встрече с нужными людьми посидел – все»
Александр Мостовой в шутку заявил о желании стать футбольным агентом.
«Я же застал времена, когда никаких агентов не было. И все как-то играли в футбол и переходили из клуба в клуб. А сейчас без агентов нашу жизнь уже представить невозможно.
С одной стороны, это хорошо, ведь это упрощает жизнь футболистов, им самим не надо ничего делать, всем занимаются агенты. А, с другой стороны, мы хорошо знаем, кто такие агенты. И я бы с удовольствием стал агентом: есть связи, деньги – и ты уже миллионер (улыбается).
Ты же ничего не делаешь: в футбол не играешь, по телефону несколько раз поговорил, на встрече с нужными людьми посидел, и все», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России Мостовой.
Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
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